Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατάφερε να θέσει νοκ-άουτ το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, παίρνοντας στα ημιτελικά του Australian Open, καθώς το υπέροχο σερβίς του τον οδήγησε στη νίκη με 6-1, 6-3, 6-7(2), 6-4.

Ο Γερμανός έκανε ονειρεμένη εκκίνηση στη Rod Laver Arena, χάνοντας μόλις δύο πόντους στο σερβίς του, καθώς «πετούσε» στο εναρκτήριο σετ το οποίο και κατάκτησε με το εκκωφαντικό 6-1.

Το Νο6 στην κατάταξη της ATP ήταν σταθερός, κράτησε εύκολα απέναντι σε έναν ασυνήθιστα υποτονικό Αλκαράθ κι έσπασε το σερβίς τού Ισπανού δύο φορές στο δεύτερο σετ (6-3), εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη του νεαρού Ίβηρα.

Το μοτίβο συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ καθώς ο Ζβέρεφ διατήρησε ένα απίστευτα υψηλό επίπεδο, αλλά το έχασε για πρώτη φορά όταν σέρβιρε για το ματς και ο Αλκαράθ έπαιξε ένα εκπληκτικό τάι μπρέικ, μειώνοντας και δίνοντας παράταση στον αγώνα.

Ο νεαρός Ισπανός φαινόταν να έχει το μομέντουμ στο τέταρτο σετ, αλλά ο κουρασμένος Ζβέρεφ επιστράτευσε κάθε ικμάδα της δύναμής του για να παραμείνει στο σετ, έσπασε το σερβίς του Αλκαράθ στο 4-4 και σημείωσε την πρώτη νίκη του εναντίον ενός αντιπάλου στην πρώτη πεντάδα, σε Grand Slam.

Στα ημιτελικά της Παρασκευής (26/1) ο Γερμανός τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

The stars align for Sascha in Melbourne ✨@AlexZverev returns to the AO semifinals and is one step closer to a maiden Grand Slam trophy ✨@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WLYySu0iYz

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024