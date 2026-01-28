Tην πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open εξασφάλισαν τόσο η Έλενα Ριμπάκινα όσο και η Τζέσικα Πεγκούλα, οι οποίες θα μονομαχήσουν για το πολυπόθητο εισιτήριο, που οδηγεί στον τελικό του πρώτου grand slam της χρονιάς.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια από το Καζακστάν (Νο 5) επικράτησε με 7-5, 6-1 της Ίγκα Σφιόντεκ (Νο2) στη «Rod Laver Arena» της Μελβούρνης σε μόλις σε 93 λεπτά αγώνα και έκλεισε θέση για την τετράδα.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 6), η οποία έγινε η 4η και τελευταία ημιφιναλίστ του τουρνουά, αφού επικράτησε 6-2 και 7-6(1) της συμπατριώτισσά της Αμάντα Ανισίμοβα (Νο 4).

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί των γυναικών από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού, ο οποίος είναι προγραματισμένος για το Σάββατο.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία)-Ελίνα Σβιτολίνα (Ουκρανία)

Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν)-Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ)