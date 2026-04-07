Αβέβαιο φαντάζει το μέλλον του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα του. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στο μικροσκόπιο του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, με τις τελευταίες εμφανίσεις του να δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητά του.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Winwin, τα περιορισμένα λεπτά συμμετοχής του διεθνούς φορ στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι δεν βρίσκεται ψηλά στις επιλογές του Μοχάμεντ Ουαμπί. Ο νέος προπονητής φέρεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση και στην ικανότητα εφαρμογής του τακτικού πλάνου.

