Με νίκη γοήτρου ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Serie A η Λάτσιο, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της ήδη υποβιβασμένης Πίζα στο «Ολίμπικο».

Στο τελευταίο παιχνίδι του Πέδρο με τη φανέλα των «λατσιάλι» –και πιθανότατα του Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο– οι Ρωμαίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 23′ από τον Μορέο, όμως «απάντησαν» άμεσα. Ο Ντέλε-Μπασίρου ισοφάρισε στο 33′ και δύο λεπτά αργότερα ο Πέδρο διαμόρφωσε το τελικό 2-1, κλείνοντας με νίκη μία χρονιά που ολοκληρώθηκε χωρίς τίτλο και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

