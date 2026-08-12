Η παρουσία του Έρλινγκ Χάλαντ, που απολαμβάνει τις διακοπές του στη Σικελία πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις δεν πέρασε απαρατήρητη. Ένα τουριστικό σκάφος πλησίασε το γιοτ του αφού οι επιβάτες του επιθυμούσαν να τον δουν και να τον φωτογραφίσουν.

Είναι δύσκολο για τον Έρλινγκ Χάλαντ να ξεφύγει από τα βλέμματα των φιλάθλων ακόμη και στις διακοπές του.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτ, επέλεξε τη Σικελία για να περάσει μέρος των διακοπών του μετά τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου σημείωσε επτά γκολ με την εθνική του ομάδα, πριν η πορεία της σταματήσει απέναντι στην Αγγλία στα προημιτελικά.

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