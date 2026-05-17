Δεν αρκέστηκε στον τίτλο του πρωταθλητή. Δεν αρκέστηκε στο πρώτο MVP. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επέστρεψε φέτος και ξανάγραψε το όνομά του στην ιστορία του NBA, αναδεικνυόμενος πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν 2025-26, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο Σαμς Τσαράνια του ESPN έδωσε την είδηση την Κυριακή, με την επίσημη ανακοίνωση να γίνεται αργότερα στο Amazon Prime Video, μία μέρα πριν η Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεκινήσει τους τελικούς Δυτικής Περιφέρειας εναντίον των Σαν Αντόνιο Σπερς.

