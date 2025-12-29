Μπαίνει δυνατά για τον Σαντίνο Αντίνο, η Μπολόνια όπως αποκαλύπτουν ΜΜΕ σε Ιταλία και Αργεντινή. Πρόκειται για παίκτη με τον οποίο έχει ασχοληθεί έντονα τους τελευταίους μήνες ο Ολυμπιακός.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η ιταλική ομάδα «δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά τον υποβιβασμό της. Ενώ η Ρίβερ Πλέιτ εργάζεται για την υπογραφή του εδώ και εβδομάδες, το νέο γραφείο μάνατζερ του παίκτη θα προτιμούσε να κανονίσει μια μεταγραφή του στην Ευρώπη. Η τιμή του Αντίνο είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια. Η Κόμο και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται επίσης γι’ αυτόν».

Ο προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ, Μαρσέλο Γκαγιάρδο, έχει ζητήσει από τη Ρίβερ Πλέιτ να κάνει πρόταση για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ. Η πρόθεση της Ρίβερ Πλέιτ είναι να διαπραγματευτεί έναν δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο Αντίνο έχει 14 συμμετοχές με την εθνική ομάδα U20 της Αργεντινής, με την οποία αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, και έχει συμβόλαιο με την Γοδόι Κρουζ μέχρι το τέλος του 2026.