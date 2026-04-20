Πολύ κοντά στην επισημοποίηση της απόφασης για την εισαγωγή του συστήματος VAR στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος, θέλοντας να ανεβάσει το επίπεδο της διοργάνωσης και να γίνει πιο ανταγωνιστικό, βρίσκεται η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο γενικός γραμματέας της FSS, Μπράνκο Ραντούικο, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Στάρα Πάζοβα, διευκρινίζοντας ότι θα εφαρμοστεί ένα μοντέλο που ήδη παράγει αποτελέσματα στο εξωτερικό.

«Μπορώ να το ανακοινώσω. Είμαστε κοντά στην εφαρμογή ενός μοντέλου παρόμοιου με αυτό της ιταλικής Serie C, με πρόκληση και περιορισμένο αριθμό καμερών. Θέλουμε να ανεβάσουμε τον βαθμό βεβαιότητας ορισμένων αποφάσεων σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο παράγοντας της Ομοσπονδίας, όπως μετέδωσε η «Sport Klub».

Εκτός από το νέο αυτό, ο Ραντούικο ανακοίνωσε επίσης και αλλαγές προσωπικού. «Σύντομα θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες αποφάσεις της επιτροπής κριτών. Αν παραμείνω στην FSS, κανείς δεν πρέπει να με καλέσει λόγω αυτών των αποφάσεων. Είμαι πεπεισμένος, ωστόσο, ότι η ικανοποίηση θα επικρατήσει εξαιτίας αυτών», επισήμανε.