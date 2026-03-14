Εκτός δράσης θα μείνει απόψε (21:00) στην Ατλάντα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να τον προφυλάξουν λόγω των ενοχλήσεων που έχει παρουσιάσει φέτος στη δεξιά γάμπα.

Η ομάδα του Μιλγουόκι επέλεξε να μην τον επιβαρύνει, δεδομένου ότι ακολουθεί ακόμη ένα παιχνίδι σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς αύριο (15/3, 21:30) θα αντιμετωπίσει τους Ιντιάνα Πέισερς. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο «Greek Freak» αναμένεται να επιστρέψει κανονικά σε εκείνη την αναμέτρηση.

