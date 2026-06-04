Η FIFA απαγόρευσε τη χρήση βουβουζέλας στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό! Το… φιρμάνι ήρθε μέσω του επίσημου κώδικα συμπεριφοράς των σταδίων, οπότε οι φίλαθλοι που σκοπεύουν να κάνουν… ατμόσφαιρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους.

Οι βουβουζέλες είναι τα χαρακτηριστικά πλαστικά πνευστά όργανα με τον μακρύ σωλήνα και αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο των ποδοσφαιρικών αγώνων στη Νότια Αφρική. Έγιναν παγκοσμίως γνωστές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010.

Παρά τη δημοτικότητά τους, έχουν δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του συνεχούς μονότονου ήχου που παράγουν, ο οποίος συχνά παρομοιάζεται με βουητό σμήνους μελισσών. Μαζί με τις βουβουζέλες, η FIFA απαγόρευσε επίσης τις σφυρίχτρες, τις αεροκόρνες και κάθε άλλη συσκευή παραγωγής υπερβολικά δυνατού θορύβου σε όλα τα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.

Εκτός λίστας επιτρεπόμενων αντικειμένων βρίσκονται επίσης οι συσκευές που εκπέμπουν ακτίνες λέιζερ, οι δείκτες λέιζερ και κάθε παρόμοιος εξοπλισμός. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές αναφορές στη συμπεριφορά των θεατών, διευκρινίζοντας ότι η βαφή σώματος ή τα σχέδια πάνω στο σώμα δεν θεωρούνται ένδυση.

Παράλληλα, απαγορεύονται αυστηρά οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο, η δημόσια γυμνότητα, καθώς και η αφαίρεση ρούχων με τρόπο που αποκαλύπτει ιδιωτικά μέρη του σώματος. Η FIFA αποφάσισε επίσης να μην επιτρέψει την είσοδο επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού στα γήπεδα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς, όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις ή να απομακρυνθούν από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η διοργάνωση θα ανοίξει με την αναμέτρηση του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου.