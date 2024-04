Νικηφόρα επιστροφή του Ράφα Ναδάλ στο Tour, και συγκεκριμένα στο χώμα, καθώς την Τρίτη κέρδισε με 6-2, 6-3 τον Φλάβιο Κομπόλι στην Pista Rafa Nadal για τον πρώτο γύρο του Barcelona Open, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για το δεύτερο γύρο της ATP 500 διοργάνωσης.

Ο 37χρονος Ισπανός τελείωσε το πρώτο του παιχνίδι μετά την τρίμηνη απουσία του έχοντας 8 winners και κανέναν άσο, ενώ υπέπεσε σε 22 αβίαστα και 3 διπλά λάθη. Μέτρησε 78% σε κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο service, και εκμεταλλεύτηκε 4/10 BP του.

Από την άλλη, ο 21χρονος Ιταλός είχε απολογισμό 10 winners και τρεις άσους στο ματς, και υπέπεσε σε 41(!) αβίαστα και 3 διπλά λάθη. Είχε 70% σε κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο service του, και μετουσίωσε σε break μόλις μία από τις 2 ευκαιρίες του στο ματς.

As if he never left…😍@RafaelNadal returns to winning ways as he defeats Cobolli 6-2 6-3 in Barcelona@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/xVmeXEYXm8

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2024

