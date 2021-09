Λαπόρτα: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα το φτιάξουμε»

Η απώλεια του Λιονέλ Μέσι και η κακή εκκίνηση της Μπαρτσελόνα στη LaLiga και στο Champions League, έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στις τάξεις των φίλων των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι είδαν την ομάδα τους το βράδυ της Δευτέρας (20/09) να «κολλάει» στο 1-1 με τη Γρανάδα στο «Καμπ Νόου».

Ο πρόεδρος της «Μπάρτσα», Τζοάν Λαπόρτα, σε μήνυμα που ανέβασε στο Twitter την Τρίτη (21/09), απευθύνθηκε προς τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα, θέλοντας να τους καθησυχάσει και να τους επισημάνει πως θα παρθούν όλες οι αποφάσεις που χρειάζονται για να επιστρέψει ο σύλλογος στο δρόμο των επιτυχιών.

«Γεια σας φίλοι, σας ζητώ να συνεχίζεται να ενθαρρύνεται την ομάδα, όπως κάνετε έως τώρα. Η ομάδα σας χρειάζεται και σας ευχαριστώ πολύ.

Σας είπα ότι αυτές είναι δύσκολες στιγμές, στις οποίες πρέπει να είστε δίπλα. Αυτή την εβδομάδα, μια αντιπροσωπεία της διοίκησης θα πάει στο Πάλος ντε λα Φροντέρα (η πόλη που εδρεύει η Κάντιθ), η οποία συμπίπτει με την αναμέτρηση με την Κάντιθ.

Σε αυτό το παιχνίδι να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά ότι και να γίνει, στο επόμενο παιχνίδι με τη Λεβάντε το σαββατοκύριακο να συνεχίσετε να φωνάζετε για την ομάδα μας, όπως κάνετε μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε ότι η ομάδα το χρειάζεται.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, σας διαβεβαιώνω ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα το φτιάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και να επισκεφτείτε την Μπαρτσελόνα».

Gràcies per animar a l’equip, culers. Us demano que ho continueu fent com fins ara. Sabem el que s’ha de fer per arreglar la situació. Som el Barça. pic.twitter.com/oxpW4u1UJY