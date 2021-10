Μέσι: «Δεν ήταν λανθασμένη η κίνησή μου να φύγω από την Μπαρτσελόνα»

Συνέντευξη στο «France Football» παραχώρησε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι δεν ήταν λανθασμένη η κίνησή του να φύγει από τους μπλαουγκράνα και να μεταπηδήσει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Δεν έκανα κανένα λάθος. Δεν ήταν λανθασμένη η κίνησή μου να φύγω από την Μπαρτσελόνα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ούτε ήταν λάθος μου που επέλεξα την Παρί για να συνεχίσω την καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός αστέρας.

Η συνέντευξη του Λιονέλ Μέσι στο γαλλικό Μέσο θα δημοσιευθεί το Σάββατο (09/10).

