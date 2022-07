Μπαρτσελόνα: «Ξέμεινε» η μπουτίκ από το γράμμα «W» - Δεν μπορεί να τυπώσει φανέλα με το όνομα του Λεβαντόφσκι

Σε στάση αναμονής βρίσκονται όσοι φίλοι της Μπαρτσελόνα επιθυμούν να προμηθευτούν τη νέα φανέλα συλλόγου με το όνομα του νέου μεταγραφικού της αποκτήματος, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Και αυτό γιατί η μπουτίκ έχει... ξεμείνει από το γράμμα «W», το οποίο κυριαρχεί στο επώνυμο του Πολωνού άσου.

Όπως είναι φυσικό, η μεταγραφή του πρώτου σκόρερ της Bundesliga στους «μπλαουγκράνα» έχει δημιουργήσει τρέλα στους φιλάθλους των Καταλανών, οι οποίοι αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση απόκτησής του έσπευσαν να αποκτήσουν τη φανέλα με το όνομά του.

Αν και στη μπουτίκ είναι διαθέσιμη η νέα εμφάνιση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο όσοι έσπευσαν να τυπώσουν το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην πλάτη, προς το παρόν θα πρέπει να περιμένουν για λίγες μέρες.

Όπως ανέφερε υπάλληλος του καταστήματος, το γράμμα «W» είναι σε έλλειψη κι έτσι δεν μπορούν να τυπώσουν ακόμα τις φανέλες με το όνομα του νέου ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅



(via @forcabarca_ar) pic.twitter.com/1RjU8KRI9c