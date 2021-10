Μπαρτσελόνα: Ο Φάτι υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027 με ρήτρα αποδέσμευσης στο 1 δις ευρώ!

Με το hashtag «DreamTeen», τον αριθμό «2027» και μία φωτογραφία του Ανσού Φάτι που φιλάει τη φανέλα της ομάδας, η Μπαρτσελόνα –λίγη ώρα μετά την πρώτη νίκη της στο εφετινό Champions League με 1-0 επί της Ντινάμο Κιέβου- ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με το νέο της wonderkid έως το 2027.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν εδώ και αρκετές εβδομάδες σε συζητήσεις για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους και οι Καταλανοί ανακοίνωσαν το deal στο κατάλληλο τάιμινγκ, προκειμένου να ανεβάσουν την ψυχολογία των φιλάθλων τους οι οποίοι είδαν το περασμένο καλοκαίρι τον Λιονέλ Μέσι να αποχωρεί εν μια νυκτί για το Παρίσι και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Φάτι, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «προϊόν» που έβγαλε η ακαδημία της La Masia τα τελευταία χρονια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, με την Μπαρτσελόνα να συμπεριλαμβάνει στο νέο συμβόλαιο ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1.000.000.000 ευρώ.

✨ @ANSUFATI will have a release clause of €1 billion#DreamTeen