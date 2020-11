Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπέτις, καθώς ως γνωστόν σε αυτόν τον αγώνα τραυματίστηκε ο Ανσού Φατί.

Όπως επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα οι Καταλανοί ο νεαρός αστέρας τους υπέστη απέναντι στην ομάδα της Ανδαλουσίας ρήξη μηνίσκου.



Ο Φατί ήδη υποβλήθηκε σε χειρουργείο και θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών.



❤️ to join us in wishing Ansu a full and speedy recovery! pic.twitter.com/TkibF1PqE4