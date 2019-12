Ο Μέσι κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα» με μόλις επτά πόντους περισσότερους από τον Φαν Ντάικ

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς, καθώς το βράδυ της Δευτέρας κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του τη «Χρυσή Μπάλα».

Πάντως απ’ότι φαίνεται ο Αργεντινός αστέρας νίκησε στο νήμα τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη σχετική ψηφοφορία που διεξάγεται από το περιοδικό «France Football».

Πιο συγκεκριμένα, ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε μόλις επτά περισσότερους πόντους από τον κεντρικό αμυντικό της Λίβερπουλ.

Αντίθετα η διαφορά του Ολλανδού στόπερ από τον τρίτο της ψηφοφορίας, Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σαφώς μεγαλύτερη (210 πόντοι).

The #BallonDor2019 voting records. Here’s what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn