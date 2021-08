Στέλνουν τον Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Πολύ κοντά στη μεταγραφή της χρονιάς (κι όχι μόνο) είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η απόκτηση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος οριστικά δεν συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα, θεωρείται πια θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.



Μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε η αποχώρηση του 34χρονου από τους Καταλανούς έβαλε μπροστά τις… μηχανές για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον παίκτη, που και ο ίδιος ήθελε την εν λόγω μετακίνηση από τη στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι και ο Γκουαρδιόλα δεν τον έχουν στα πλάνα τους, ενώ και η Παρί του παρουσιάζει ένα απόλυτα ελκυστικό πλάνο για την κατάκτηση του Champions League.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μία μέρα πριν από τις σοκαριστικές εξελίξεις για την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι είχε δείπνο μεταξύ άλλων με τους Νεϊμάρ και Ντι Μαρία, που τον «έψηναν» για τη μεταγραφή, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς μετά το «διαζύγιο», ο θρύλος των «μπλαουγράνα» επικοινώνησε με τον συμπατριώτη του, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για να του εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστούν.



Όλα δείχνουν να έχουν πάρει τον δρόμο τους, με την Παρί να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ το τελευταίο «χτύπημα» έρχεται από τον πλέον αξιόπιστο δημοσιογράφο στη Γαλλία, Mohamed Bouhafsi, που κάνει λόγο για ειλημμένη απόφαση του Λιονέλ Μέσι.



«Ο Λιονέλ Μέσι διάλεξε την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι τελευταίες συζητήσεις αφορούν διετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης για ακόμα ένα έτος. Η Παρί προσπαθεί να τελειώσει την υπόθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο πατέρας του Μέσι έχει ραντεβού με την Παρί τις επόμενες ώρες. Όλοι στην Παρί είναι ενθουσιασμένοι», αναφέρει στο «τιτίβισμά» του.

Lionel Messi has chosen PSG, reports @mohamedbouhafsi.



Only a matter of time ⏳ pic.twitter.com/hsFeTueQ1R