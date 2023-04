Βόμβα από την Ισπανία: «Η επιστροφή Μέσι στην Μπαρτσελόνα έχει ολοκληρωθεί κατά 95%»

Τα σενάρια για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι έχουν φουντώσει με τον Ζοάν Φοντές αργά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, να ρίχνει την «βόμβα» αποκαλύπτοντας ότι ο Μέσι βρίσκεται μια... ανάσα από την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα.

Το συμβόλαιο του πολύπειρου μεσοεπιθετικού με την Παρί φτάνει στο τέλος του, με τον Μέσι να έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το Παρίσι, πυροδοτώντας «όργιο» φημών για το μέλλον του.

Η επιθυμία της Μπαρτσελόνα για επιστροφή του Μέσι είναι δεδομένη, με τους Καταλανούς να κάνουν τα πάντα για να πείσουν τον Αργεντινό σταρ για το μεγάλο comeback.

Ο Ζοάν Φόντες μάλιστα, έριξε... λάδι στη φωτιά αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 95%!».

🚨🚨✅| BREAKING: Leo Messi to FC Barcelona is 95% DONE. @JoanFontes pic.twitter.com/gvthRVPRDe