«Χωριάτης» και με τη... βούλα ο Κουτίνιο - Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την αγορά του από την Μπαρτσελόνα!

Η Άστον Βίλα επισημοποίησε την Πέμπτη (12/5) την αγορά του Φελίπε Κουτίνιο απ’ την Μπαρτσελόνα, μετατρέποντας τον αρχικό δανεισμό του, σε μόνιμη «μετακόμισή» του στο «Βίλα Παρκ» αντί... μόλις 20 εκατ. ευρώ στους Καταλανούς.

Όπως ανακοίνωσε η «Μπάρτσα», θα κρατήσει 50% ποσοστό σε ενδεχόμενη μεταπώληση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, ο οποίος μετράει 4 γκολ και 3 ασίστ σε 16 ματς, από τον περασμένο Ιανουάριο όταν παραχωρήθηκε ως δανεικός στους «χωριάτες».

Στη Βίλα, ο Κουτίνιο «αντάμωσε» ξανά με τον πρώην συμπαίκτη του κι αρχηγό του στη Λίβερπουλ, (και προπονητή του πλέον) Στίβεν Τζέραρντ, με τον οποίο έπαιξαν μαζί στο «Άνφιλντ» από το 2013 έως το 2015.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική υπογραφή για την Άστον Βίλα. Ο Φιλ είναι πρότυπο επαγγελματία κι ο αντίκτυπός του στην ομάδα ήταν πολύ ξεκάθαρος από τότε που εντάχθηκε στο ρόστερ μας τον Ιανουάριο.

Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται εντός και εκτός γηπέδου, είναι επίσης ένα πολύτιμο πρότυπο για τους νεότερους παίκτες μας που μπορούν μόνο να επωφεληθούν από την εμπειρία του» τόνισε ο Τζέραρντ μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κουτίνιο ως το 2026 συμπληρώνοντας πως «...καθώς κοιτάμε να χτίσουμε την ομάδα για την επόμενη σεζόν, είναι απίστευτο να δουλεύεις σε έναν σύλλογο που εκτελεί τις δουλείες του τόσο αποφασιστικά και ομαλά».

