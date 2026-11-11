Για τις συγκρίσεις με τον Μοχάμεντ Σαλάχ μίλησε ο Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έγινε κάτοικος «Άνφιλντ», με τη Λίβερπουλ να δαπανά 135 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος εξτρέμ σε δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι ακόμη προσπαθεί να προσαρμοστεί στην Premier League, τονίζοντας ότι δεν θέλει να τον συγκρίνουν με τον Αιγύπτιο αστέρα, τον οποίο χαρακτήρισε θρύλο των «ρεντς».

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