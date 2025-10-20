Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (21/10, 19:45, COSMOTE SPORT 2 HD) την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και η πρωταθλήτρια Ισπανίας θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα ο Χάνσι Φλικ δεν θα έχει τελικά στη διάθεση του για το ματς ούτε τους Ραφίνια και Φεράν Τόρες, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και δεν συμμετείχαν στη προπόνηση των «μπλαουγκράνα», την τελευταία πριν το παιχνίδι με την ομάδα του Πειραιά.