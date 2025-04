Η παρθενική σεζόν του Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία πριν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς ήδη έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και του Κυπέλλου Ισπανίας. Απομένει η ενδεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τους Καταλανούς να βρίσκονται στο +4 από τη Ρεάλ, ενώ βρίσκονται και στα ημιτελικά του Champions League όπου κοντράρονται με την Ίντερ.

Ασφαλώς, το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και η εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο 60χρονος Γερμανός προπονητής είναι ένα ακόμη παράσημο στο… πέτο του , με την Μπαρτσελόνα να κυριαρχεί στη LaLiga. Όπως είναι λογικό οι επιτυχίες αυτές έχουν ικανοποιήσει απόλυτα τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα», που φυσικά θέλει να τον διατηρήσει στην τεχνική ηγεσία.

Έτσι ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, άνοιξε κύκλο συζητήσεων με τον Χάνσι Φλικ και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα δύο χρόνια. Το νέο συμβόλαιο του Γερμανού θα έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2027, ενώ απομένουν πλέον οι τελευταίες λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

🚨 Hansi Flick has finalised the renewal of his contract at Barcelona until 2027. Only some details remain before it will be announced.

(Source: @ffpolo) pic.twitter.com/uBMfzhaBXO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2025