Ο Έρικ Γκαρθία υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2031. Ο 24χρονος αμυντικός εντάσσεται στην ομάδα των παικτών με μεγαλύτερα συμβόλαια, μαζί με τους Χοάν Γκαρθία, Ρόναλντ Αραούχο και Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Γκαρθία, που είχε συμβόλαιο έως το 2026, υπέγραψε το συμβόλαιό του στο γραφείο του Ζοάν Λαπόρτα, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο Ράφα Γιούστε, τον αθλητικό διευθυντή Ντέκο και τον ατζέντη του, Ιβάν ντε λα Πένια. Οι γονείς και η αδερφή του ήταν επίσης παρόντες.

Αυτή τη σεζόν, έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές του γηπέδου. Ο Χάνσι Φλικ τον εμπιστεύτηκε να παίξει και στις δύο πλευρές του κέντρου της άμυνας, στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά και στη μεσαία γραμμή.