Δυσάρεστα νέα στην Μπαρτσελόνα. Ο Χοάν Γκαρθία τραυματίστηκε στο αγώνα με την Οβιέδο και θα μείνει εκτός για τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (26/9) ότι ο Καταλανός τερματοφύλακας θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση του εσωτερικού μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο από τον Δρ. Χοάν Κάρλες Μονλάου.

Τη θέση του στην εστία των Καταλανών αναμένεται να πάρει ο Βότσεχ Σέζνι.

Η απουσία του Χοάν Γκαρσία είναι ένα βαρύ πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ήδη εκτός, τους Τερ Στέγκεν, Γκάβι και Φερμίν και –τις τελευταίες ώρες- τον Ραφίνια.