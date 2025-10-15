Κάτοικος «Camp Nou» θα συνεχίσει να δηλώνει ο Φρένκι Ντε Γιονγκ, καθώς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Μπαρτσελόνα, ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Καταλανούς μέχρι το 2029.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα στο νέο συμβόλαιο του Ολλανδού χαφ με την «Μπάρτσα» μπήκε ρήτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ!

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ αποκτήθηκε το 2019 από τον Άγιαξ, με τους «μπλαουγκράνα» να καταβάλουν 86 εκατ. ευρώ στους Ολλανδούς για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Έκτοτε μετράει με τους Καταλανούς 267 συμμετοχές, με απολογισμό 19 γκολ και 24 ασίστ.

Στα 28 του χρόνια ο Ολλανδός έχει πανηγυρίσει ήδη δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ισπανίας και δύο Σούπερ Καπ ως παίκτης της «Μπάρτσα».