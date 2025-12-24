Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε η Μπαρτσελόνα, σπάζοντας το προηγούμενο που κρατούσε επί 81 χρόνια.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), οι Καταλανοί κατάφεραν να βρουν δίχτυα σε 53 συνεχόμενα ματς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ τους που ήταν τα 44 παιχνίδια, από τον Νοέμβριο του 1942 έως τον Φεβρουάριο του 1944.

Το σερί των «μπλαουγκράνα» ξεκίνησε μετά από μια ήττα με 0-1 από τη Λεγκανές στις 15 Δεκεμβρίου 2024 και ολοκληρώθηκε με μια ήττα με 0-3 από την Τσέλσι στο Champions League στις 25 Νοεμβρίου 2025.

Στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να επιδείξει ένα μεγαλύτερο τέτοιο σερί το 2016-17 υπό τον Ζινεντίν Ζιντάν – 73 παιχνίδια.

Επίσης η Μπαρτσελόνα έχει ένα συγκεκριμένο σερί σκοραρίσματος στη La Liga, τώρα σε 38 παιχνίδια. Αυτό απέχει ακόμα αρκετά από το εθνικό ρεκόρ, το οποίο κατέχει η ίδια με 64 αγώνες πρωταθλήματος.