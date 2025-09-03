Μετά την ισοπαλία με την Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Χάνσι Φλικ επέκρινε τους παίκτες της Μπαρτσελόνα επειδή δεν σκέφτονται πλέον την ομάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πέρυσι, παίξαμε και δουλέψαμε ως ομάδα, και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχαν εγωισμοί, γιατί αυτό εμποδίζει την επιτυχία της ομάδας».

Και ο Λαμίν Γιαμάλ απάντησε σε αυτήν την «επίθεση», μέσω δηλώσεων που έκανε, μιλώντας στο «TVE».

«Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει. Μετά από μια ισοπαλία, θυμώνεις. Στο τέλος, πρέπει να κερδίσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με εγωισμούς. Έχουμε επτά βαθμούς στους εννέα, παίζοντας σε πολύ δύσκολα γήπεδα. Δεν έχουμε παίξει ακόμη εντός έδρας, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Απλώς δεν βγήκε το παιχνίδι μας. Δεν ξεκινήσαμε με την ίδια ένταση με την οποία τελειώσαμε. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να επιστρέψουμε στο επίπεδό μας το συντομότερο δυνατό και να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα».