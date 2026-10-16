Μετά από απουσία δύο αγώνων, ο Ραφίνια επιστρέφει και θα τεθεί στη διάθεση του Χάνσι Φλικ εν όψει της σαββατιάτικης (17/10) δύσκολης εξόδου της Μπαρτσελόνα στη Σεβίλλη, για την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της La Liga με την Μπέτις.

Ο Βραζιλιάνος άσος τραυματίστηκε στο μηρό σε φιλικό της εθνικής ομάδας του με την Αυστραλία, κατά τη διάρκεια της διακοπής, και απουσίασε από τα ματς με τη Χετάφε για το πρωτάθλημα και με τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League.

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