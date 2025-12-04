«Φρένο» στα όνειρα των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα περί επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νου» έβαλε ο Ντέκο, διαψεύδοντας έτσι τα σχετικά σενάρια.

Σε δηλώσεις του στο «Cadena SER», ο αθλητικός διευθυντής των Καταλανών ανέφερε ότι: «Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να επιστρέψει, αφού έχει συμβόλαιο (με την Ίντερ Μαϊάμι), δεν έχει εξετασθεί ποτέ αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Λέο σίγουρα θα μπορούσε να προσφέρει, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι ένα θέμα που δεν πρόκειται να συζητήσουμε, όλα αυτά είναι εικασίες».