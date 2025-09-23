Το Δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης συνεδρίασε και αποφάσισε να μην κάνει δεκτό το αίτημα της Μπαρτσελόνα για τη χρήση του Spotify Camp Nou, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν παρατυπίες ασφαλείας που εμποδίζουν τη διεξαγωγή αγώνα ανακαινισμένο γήπεδο των Καταλανών.

Έτσι ο αγώνας εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ την Κυριακή (28/9) θα διεξαχθεί οριστικά στο «Ολυμπιακό Στάδιο», Μοντζουίκ.

«Συμμεριζόμαστε την επιθυμία του συλλόγου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων όσων θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Θα συνεργαστούμε πλήρως με τον σύλλογο, ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα. Δεν θα χρειαστούμε ούτε έναν μήνα ούτε ένα λεπτό περισσότερο από όσο χρειάζεται για να χορηγήσουμε την πρώτη άδεια χρήσης όταν έχουμε όλες τις εγγυήσεις επιστροφής», εξήγησε η αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης Λάια Μπονέτ.