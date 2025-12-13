Ο Ραφίνια ήταν… μία ομάδα μόνος του στη σημερινή αναμέτρηση με την Οσασούνα. Άνοιξε το σκορ στο 70′ και εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 86′ , για να διατηρήσει την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην κορυφή της βαθμολογίας με +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Η Μπάρτσα έχασε σωρεία ευκαιριών για ένα μεγαλύτερο σκορ, είχε κι άλλο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος, αλλά δεν μέτρησε (ήταν οφσάιντ ο Γιαμάλ), αλλά παρά ταύτα κατάφερε να πάρει μία «καθαρή» νίκη και να κάνει ένα ακόμη βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου της.

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε νωρίτερα η Μαγιόρκα στην έδρα της, με 3-1 επί της Έλτσε, στο τρίτο χρονικά ματς της 16ης αγωνιστικής της LaLiga.

Το ματς στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, όταν οι γηπεδούχοι με δύο γκολ στο 82′ και 89′ από τους Μασκαρέλ και Μουρίκι μετέτρεψαν το 1-1 σε 3-1.

Νωρίτερα και μετά από δύο σερί ήττες (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα), η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Επικράτησε δύσκολα στο «Μετροπολιτάνο» με 2-1 επί της Βαλένθια, η οποία με τη σειρά της έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Τη λύση για τους «ροχιμπλάνκος» έδωσε ο Αντουάν Γκριεζμάν στο 74′, με τον Γάλλο να έρχεται από τον πάγκο στο ματς (στο 59′ πήρε την θέση του Αλβαρες) και να «λυτρώνει» την ομάδα του μετά από ασίστ του Πιούμπιλ. Με το «τρίποντο» αυτό κι έχοντας παιχνίδι περισσότερο, το συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεόνε, πλησίασε στον ένα βαθμό την τρίτη της κατάταξης, Βιγιαρεάλ, η οποία όμως έχει δύο αγώνες λιγότερους!

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2

(35′ Γουέδες – 76′,84′ Τσιγκάνκοφ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1

(17′ Κόκε, 74′ Γκριεζμάν – 63′ Μπελτράν)

Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1

(5′ Μορλάνες, 82′ Μασκαρέλ, 89′ Μουρίκι – 21′ αυτ. Μαφέο)

Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0

(70′, 86′ Ραφίνια)

Χετάφε-Εσπανιόλ 13/12

Σεβίλη-Οβιέδο 14/12

Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/12

Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 14/12

Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 14/12

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.

Βιγιαρεάλ 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 27

Μπέτις 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.

Χετάφε 20

Έλτσε 19 -16αγ.

Θέλτα 19

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Σεβίλλη 17

Μαγιόρκα 17 -16αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.

Οσασούνα 15 -16αγ.

Βαλένθια 15 -16αγ.

Τζιρόνα 15 -16αγ.

Οβιέδο 10

Λεβάντε 9