Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων σχετικά με το ποιος πρέπει να διερευνήσει μια καταγγελία. Συμβαίνει και στην Ισπανία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λαπόρτα #Μπαρτσελόνα