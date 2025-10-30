Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε στην Ισπανία και αποφάσισε να παίξει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο 37χρονος Πολωνός διεθνής φορ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελώνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου.

Έχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» ο Πολωνός σταρ στο τέλος της σεζόν θ’ αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη για να κλείσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ. Ο «Λέβα» την πρώτη του σεζόν είχε 25 γκολ και εννιά ασίστ σε 48 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και την περασμένη σεζόν συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά έχοντας 42 γκολ και τρεις ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν έχει τέσσερα γκολ σε εννιά συμμετοχές.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ψάχνει από τώρα για τον αντικαταστάτη του Πολωνού σκόρερ και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Χάνσι Φλικ προκρίνει την περίπτωση του Ίτα Εγιόνγκ. Ο 21χρονος Καμερουνέζος διεθνής φορ της Λεβάντε εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη La Liga, έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 με ρήτρα εξαγοράς στα 30 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν έχει έξι γκολ και τρεις ασίστ σε δέκα συμμετοχές με τη Λεβάντε.

Για τον Εγιόνγκ έχουν δείξει επίσης ενδιαφέρον από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η «Μπάρτσα» έχει τον πρώτο λόγο. Στο μεταξύ πηγές στην πρωταθλήτρια Ισπανίας διέψευσαν δημοσιεύματα πως στη λίστα του Φλικ βρίσκεται και τ’ όνομα του Βίκτορ Οσιμέν, καθώς το κασέ του δεν μπορεί να καλυφθεί από τα αδύναμα οικονομικά των Καταλανών. Ο Νιγηριανός φορ, μετά από ένα χρόνο δανεικός, υπέγραψε το καλοκαίρι με τη Γαλατασαράι συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, σε μια μεταγραφή από τη Νάπολι, που έφθασε τα 77 εκατ. ευρώ.