Η Τότεναμ στράφηκε στη λύση του Αντρέ Τερ Στέγκεν, όπως υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport» και ήδη βρίσκεται σε επαφές με τον μάνατζερ του, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από το «Καμπ Νου».

Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν έμπειρο τερματοφύλακα και το ρεπορτάζ αναφέρει πως ξεκίνησε επαφές με τον ατζέντη του 33χρονου Γερμανού, εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ, ο οποίος ψάχνει για μια ακόμη αξιόπιστη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, εκτός του Βικάριο, στράφηκε στον Τερ Στέγκεν. Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Γερμανίας έχει μεν συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ δεν θα είναι βασικός τη νέα σεζόν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Πάντως η συγκεκριμένη εφημερίδα αναφέρει πως η διοίκηση της Μπαρτσελόνα σκέφτεται να του προτείνει την επέκταση του συμβολαίου του, αρκεί να δεχθεί μείωση στις αποδοχές του κατά 30%, ενώ και ο ίδιος ξεκαθάρισε πως θέλει να παραμείνει στη Βαρκελώνη και ζήτησε από τον μάνατζερ του να προχωρήσει τις επαφές για την επέκταση της συνεργασίας του με τους «μπλαουγκράνα».