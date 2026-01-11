Ούτε, ένα ούτε δύο, αλλά τέσσερα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος του clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, οι οποίες αναμετρώνται (Action 24) στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας στον τελικό του ισπανικού Super Cup.

Μάλιστα, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, τα τρία εξ’ αυτών σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ραφίνια στο 36′ άνοιξε το σκορ για τους Καταλανούς, για να πάρει στη συνέχεια… φωτιά στο ματς, με τον Βινίσιους να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 45+2′.

Δύο λεπτά αργότερα ο Λεβαντόφσκι με ένα τρομερό γκολ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Φλικ, για να έρθει στο 45+5′ ο Γκονζάλο να φέρει το ματς εκ νέου στα ίσα (2-2).