Η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Λαμίν Γιαμάλ για την επέκταση της συνεργασίας τους έχει «κλειδώσει» εδώ και καιρό, όπως έχει επιβεβαιώσει κι ο Πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» Τζουάν Λαπόρτα και πλέον ήρθε η ώρα των υπογραφών.

Ο νεαρός σούπερ σταρ της «Μπάρτσα» και του ισπανικού ποδοσφαίρου μετέβη το απόγευμα στα Γραφεία των εφετινών νταμπλούχων Ισπανίας για να υπογράψει το νέο εξαετές συμβόλαιό του, που θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, με buy-out 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και πολλαπλάσιες αποδοχές προς τον ίδιο, συγκριτικά με αυτές που έχει ως τώρα.

