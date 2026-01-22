Ο Πέδρι τραυματίστηκε στο ματς της Μπαρτσελόνα με τη Σλάβια στην Πράγα για το Champions League και θα μείνει εκτός δράσης από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Η ομάδα της Βαρκελώνης νίκησε με 4-2, αλλά η χαρά επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του «εγκεφάλου» της στη μεσαία γραμμή.

Ο 23χρονος άσος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων από τα γήπεδα, στερώντας από την «Μπάρτσα» έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σε μια κρίσιμη καμπή της φετινής σεζόν.

«Περιμένουμε τις εξετάσεις, αλλά σίγουρα θα λείψει για αρκετό καιρό. Είναι μια μεγάλη απώλεια σε κρίσιμη περίοδο με σημαντικά ματς», τόνισε, εμφανώς απογοητευμένος, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Χάνσι Φλικ.