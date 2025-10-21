Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τον αποψινό (19:45, Cosmote Sport 2) αγώνα με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ», για την 3η αγωνιστικής της League Phase του Champions League, συμπεριελήφθη τελικά ο Φεράν Τόρες.
Αν και όλα έδειχναν ότι ο διεθνής Ισπανός επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος στο σημερινό ματς με τους νταμπλούχους Ελλάδας, εν τέλει ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θέτοντας έτσι εαυτόν στη διάθεση του Φλικ.
Αντίθετα, εκτός τέθηκε ο Αντρέας Κρίστενσεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, με την απουσία του να προστίθεται σε αυτές των Τερ Στέγκεν, Γκαρσία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.
Αναλυτικά η αποστολή της Μπαρτσελόνα:
βΣέζνι, Κότσεν, Άλερ
Αμυντικοί: Μπαλντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κουντέ, Γκαρθία, Γιόφρε, Τσάβι Εσπάρτ
Μέσοι: Πέδρι, Φερμίν, Κασαδό, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Ντρο
Επιθετικοί: Τόρες, Γιαμάλ, Ράσφορντ, Ρούνι, Φερνάντεθ, Χουάν.
