Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τον αποψινό (19:45, Cosmote Sport 2) αγώνα με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ», για την 3η αγωνιστικής της League Phase του Champions League, συμπεριελήφθη τελικά ο Φεράν Τόρες.

Αν και όλα έδειχναν ότι ο διεθνής Ισπανός επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος στο σημερινό ματς με τους νταμπλούχους Ελλάδας, εν τέλει ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θέτοντας έτσι εαυτόν στη διάθεση του Φλικ.

Αντίθετα, εκτός τέθηκε ο Αντρέας Κρίστενσεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, με την απουσία του να προστίθεται σε αυτές των Τερ Στέγκεν, Γκαρσία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπαρτσελόνα:

βΣέζνι, Κότσεν, Άλερ

Αμυντικοί: Μπαλντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κουντέ, Γκαρθία, Γιόφρε, Τσάβι Εσπάρτ

Μέσοι: Πέδρι, Φερμίν, Κασαδό, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Ντρο

Επιθετικοί: Τόρες, Γιαμάλ, Ράσφορντ, Ρούνι, Φερνάντεθ, Χουάν.