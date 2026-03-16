Ο Ζοάν Λαπόρτα επανεξελέγη πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, εξασφαλίζοντας νέα θητεία μέχρι το 2031, σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίχθηκε σε ξεκάθαρη επικράτηση για τον ίδιο. Ο Καταλανός δικηγόρος συγκέντρωσε το 68,18% των ψήφων, λαμβάνοντας 32.934 από τις συνολικά 48.480 που κατατέθηκαν στις κάλπες.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί το υψηλότερο της καριέρας του και σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε εκλεγεί με 54,28%. Αντίθετα, ο βασικός του αντίπαλος, Βίκτορ Φοντ, περιορίστηκε στο 29,78% (14.385 ψήφοι), παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

