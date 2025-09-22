Χωρίς τον Φερμίν Λόπεθ θα δώσει η Μπαρτσελόνα τα παιχνίδια της ως τη διακοπή του Οκτωβρίου, καθώς ο 22χρονος μέσος τραυματίστηκε στο ματς του ισπανικού πρωταθλήματος με τη Χετάφε.

Όπως έκαναν γνωστό οι «μπλαουγκράνα», ο διεθνής παίκτης αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου τρεις εβδομάδες.

Στο διάστημα αυτό, οι Καταλανοί θα αντιμετωπίσουν στη La Liga την Οβιέδο, τη Σοσιεδάδ και τη Σεβίλλη, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθούν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε πετύχει δύο γκολ στο ευρύ 6-0 επί της Βαλένθια, προβλέπεται να είναι έτοιμος για την επανέναρξη του ισπανικού πρωταθλήματος (18/10), καθώς και για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League (21/10).