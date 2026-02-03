Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, οι διοικούντες τον σύλλογο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Μαρκ Κασαδό, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της καταλανικής εφημερίδας «Sport», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του παίκτη, ωστόσο ο Χάνσι Φλικ εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Για μένα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον Μαρκ. Τον θέλω στην ομάδα. Είναι άψογος επαγγελματίας, αγαπά την Μπαρτσελόνα και τον χρειάζομαι», υπογράμμισε ο Γερμανός τεχνικός, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση.