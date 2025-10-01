Σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης κύστης μηνίσκου από το δεξί γόνατο υποβλήθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, ο Χουάν Νούνιες της Μπαρτσελόνα. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα τα σημεία ραφής του μηνίσκου από την πρώτη αρθροσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου ενισχύθηκαν και τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη μακρά διαδικασία ανάρρωσής του.

Το διάστημα της απουσίας του 21χρονου πόιντ γκαρντ υπολογίζεται στους έξι μήνες.

Ο 21χρονος Ισπανός γκαρντ είχε μέσο όρο 5 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ την περασμένη σεζόν στην Euroleague, η οποία ήταν και η πρώτη της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα. Ο Νούνιες, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Μαδρίτη, είχε φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης την αγωνιστική περίοδο (2021-22) για να μετακομίσει στη Γερμανία για λογαριασμό της Ουλμ την επόμενη διετία (2022-24).

Στην πρεμιέρα της Euroleague, η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη Σόφια, με 103-87, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή (3/10) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens στις 21:15.