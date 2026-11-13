Ο Τζος Χαρτ επιβεβαίωσε τη φημολογία γύρω από το ενδιαφέρον του για το πρότζεκτ της Νάπολι, με την ιταλική λίγκα να επιβεβαιώνει την ένταξη του γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς σε ρόλο Διοικητικού Συμβούλου στη διοίκηση των «παρτενοπέι».

Μετά τον Λούκα Ντόντσιτς, ακόμη ένας σταρ του ΝΒΑ αποκτά ποσοστό σε ομάδα της Ιταλίας, καθώς ο Τζός Χαρτ έγινε μέτοχος στο πλευρό του φίλου του και ιδιοκτήτη της ομάδας Μάτ Ριτσέτα και θα επιτελεί τον ρόλο του Διοικητικού Συμβούλου της ιταλικής ομάδας σε εμπορικό, αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο, για μία ομάδα που στοχεύει στην ένταξή της στο expansion της Euroleague από την επόμενη σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr