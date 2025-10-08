Έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο στην Ντουμπάι είναι ο Τάραν Άρμστρονγκ, όπως αποκάλυψε το ESPN. O 23χρονος Αυστραλός πόιντ γκαρντ αγωνιζόταν το 2025 στη θυγατρική των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, στην G League, τους Σάντα Κρουθ Ουόριορς μετρώντας 11,8 πόντους, 7,9 ασίστ και 5,8 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών και χρειαζόταν άμεση ενίσχυση στην περιφέρεια.

Απέναντι στον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Παρασκευή (10/10) στο ΣΕΦ, η Ντουμπάι δεν θα έχει στη διάθεσή της τους περιφερειακούς Μούσα, Αβράμοβιτς, Αντζουσιτς, Μέισον. Απών θα είναι και ο ψηλός της, Μαμ Τζαιτέ.