Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι κι επίσημα ο Γιάγκο Ντος Σάντος. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την επιστροφή του 26χρονου Βραζιλιάνου διεθνή πόιντ γκαρντ.

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος είχε μείνει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα. Καθώς, όμως τα προβλήματα τραυματισμών ταλανίζουν τη σερβική ομάδα, ο Έλληνας τεχνικός Γιάννης Σφαιρόπουλος και η διοίκηση αποφάσισαν να επαναφέρουν τον Γιάγκο Ντος Σάντος.

Όπως επισημαίνεται δε στην ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Γιάγκο Ντος Σάντος υποβλήθηκε σε ιατρικά τεστ και όταν βγουν τ’ αποτελέσματα, από τη στιγμή που θα είναι όλα εντάξει, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο χθες (30/9), ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο Μόναχο την Πέμπτη (2/10, 21:30), για τη 2η αγωνιστική.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Γκρέιαμ, Πλάβσιτς, Κέινααν, Ντόμπριτς, Ριβέρο, ενώ εκτός για μεγάλο χρονικό παραμένει ο Μπολομπόι.