Στον Πανιώνιο… μπορεί να μην υπέγραψε παρά την έντονη επιθυμία των «κυανέρυθρων» να διαδεχτεί τον Λούκα Παβίτσεβιτς, αλλά ο Τζανμάρκο Ποτσέκο δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής καριέρας του.

Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος είχε ανακοινώσει πως δεν θα παραμείνει στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» στο Ευρωμπάσκετ 2025, στη Ρίγα, όταν ηττήθηκε με 84-77, από τη Σλοβενία στη νοκ άουτ φάση των «16», ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι.

Ο 53χρονος Τζανμάρκο Ποτσέκο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2027 με την τουρκική ομάδα και διαδέχεται τον άμεσο συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν στην Αναντολού Εφές, Γιακούμπ Σεκιζκόκ.

Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τον Ποτσέκο, μία ημέρα μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Σεκιζκόκ.