Την προσθήκη του Ρόκας Γιοκουμπάιτις ανακοίνωσε σήμερα (12/8) η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Λιθουανός διεθνής πόιντ γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028.

Ο 24χρονος Λιθουανός μετρά επτά σεζόν εμπειρίας στην Euroleague, έχοντας αγωνιστεί τρεις σεζόν στην Μπαρτσελόνα (2021-24) και δύο στη Ζαλγκίρις Κάουνας (2017-19).

Με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ την προηγούμενη χρονιά είχε 12,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα στη Euroleague, με 60% στα δίποντα και 37% στα τρίποντα). Είχε μέσο όρο 4,6 ασίστ ανά αγώνα επιπρόσθετα.