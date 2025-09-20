Η Αναντολού Εφές τα βρήκε με τη Μονακό και σήμερα (20/9) ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Λόιντ.

Ο «νατουραλιζέ» της Πολωνίας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική Πολωνίας στο Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα, ενώ αγωνίστηκε και απέναντι στην «ασημένια» Τουρκία, στον προημιτελικό, παιχνίδι στο οποίο ηττήθηκε η Πολωνία και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Σε επτά αγώνες στο Ευρωμπάσκετ, ο Λόιντ είχε μέσο όρο 22,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

O 32χρονος σούτινγκ γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Με τη φανέλα της Μονακό την περασμένη σεζόν (2024-25), ο Τζόρνταν Λόιντ συμμετείχε σε 33 αγώνες της Euroleague, έχοντας μέσο όρο 9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα, με μέσο όρο 20:48 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζόρνταν Λόιντ το 2019 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα NBA με τους Τορόντο Ράπτορς.