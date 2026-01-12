«Βόμβα» στο ιταλικό μπάσκετ, καθώς η Τράπανι αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα μετά από απόφαση του αθλητικού δικαστή. Παράλληλα, η ομάδα καλείται να καταβάλει πρόστιμο 600.000 ευρώ, ενώ ο πρόεδρός της, Βαλέριο Αντονίνι, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρεις μήνες.

Η απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων της Τράπανι και των συνεχών διακοπών στους αγώνες της. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναγκάστηκε να διακόψει τα δύο τελευταία παιχνίδια της: στο Basketball Champions League κόντρα στη Χάποελ Χολόν και στη Serie A με την Τρέντο, ενώ είχε αναβληθεί και το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια.

